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ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк лидируют по выдаче ипотеки в границах старой Москвы в 2019 году

За 11 месяцев текущего года девелоперы продали квартиры и апартаменты в новостройках в границах старой Москвы на 600 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк вошли в тройку лидеров по выдаче ипотечных кредитов в 2019 году в границах старой Москвы. Такая информация содержится в рейтинге экспертов премии Urban Awards, презентованном во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Одной из главных сенсаций 2019 года в сфере новой недвижимости может считаться выход группы ВТБ в лидеры ипотечного кредитования. На их долю приходится ровно треть от общего количества выданных кредитов. [Сбербанк] контролирует 23,2% рынка. В прошлом году этот показатель у [Сбербанка] доходил почти до 38%", - отмечается в исследовании.

В десятку банков по объемам выдачи ипотеки в границах старой Москвы вошли также Альфа-банк (доля сегмента 8,4%), Россельхозбанк (5,1%), банк "Открытие" (4,6%), Промсвязьбанк (3,3%), Газпромбанк (2,9%), Райффайзенбанк (2,8%), банк "Возрождение" (2,5%) и банк ДОМ.РФ (2,5%).

Также отмечается, что с использованием ипотечного кредита продается почти 50% недвижимости. Из них 53,5% квартир и апартаментов приходится на массовый сегмент. В бизнес-классе этот показатель составляет 43,6%, в премиум-классе - 28%, в элит-классе - 23,4%.

Как сообщила на пресс-конференции главный редактор Urban Awards Анастасия Кременчук, девелоперы за 11 месяцев 2019 года продали квартиры и апартаменты в новостройках в границах старой Москвы на 600 млн рублей. При этом 45% выручки пришлось на комфорт-класс, 38% - на бизнес, 13% - на премиум и 4% - на элит-класс. В топ-10 девелоперов с самыми большими объемами продаж в границах старой Москвы вошли ГК "ПИК", MR Group, "Инград", "РГ-Девелопмент", "Донстрой", Группа "Эталон", Группа ЛСР, ДСК-1, ГК "Пионер" и "Центр-Инвест".

Средняя стоимость недвижимости на первичном рынке в границах старой Москвы составляет более 12 млн рублей. Объекты комфорт-класса за год подорожали на 0,5 млн рублей - в среднем до 8,5 млн рублей. При этом бюджет покупки в бизнес-сегменте снизился с 15 до 14 млн рублей, тогда как стоимость квадратного метра практически не изменилась. Аналитики Urbanus.ru связывают это со смещением спроса в сторону более компактных квартир. Кроме того, средняя стоимость лота в премиум-сегменте составляет 36,6 млн рублей, в элит-сегменте - 113,6 млн рублей.

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