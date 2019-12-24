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Девелопер "Кортрос" ожидает по итогам 2019 года рост выручки до 27 млрд рублей

Общий объем текущего строительства группы компаний составляет почти 766 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Кортрос" прогнозирует рост выручки на 17% до 27 млрд рублей по итогам 2019 года. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев.

"По отношению к прошлому году мы увеличим выручку в 2019 году на 17%. Мы должны перейти планку в 27 млрд рублей. Рост произошел за счет реализации текущих проектов", - сказал он.

Киселев уточнил, что по итогам 2018 года выручка компании составила 23,7 млрд рублей. По его словам, в 2020 году компания планирует достигнуть показателя 29 млрд рублей, а "возможно и перепрыгнуть эту отметку". "В 2020 году в стройке будут порядка 800 тыс. кв. м по всем регионам присутствия компании", - добавил он.

Согласно рейтингу экспертов премии Urban Awards, презентованном во вторник на пресс-конференции в ТАСС, группа компаний "Кортрос" занимает восьмое место среди девелоперов бизнес-класса в пределах старых границ Москвы по объемам выручки в 2019 году.

Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет почти 766 тыс. кв. м.

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