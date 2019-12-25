{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр зарегистрировал права городского застройщика на проблемный ЖК "Терлецкий парк"

Строительство жилого комплекса началось в 2004 году, квартиры в нем дожидаются 800 дольщиков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Столичный Росреестр зарегистрировал право собственности городского застройщика "Мосотделстрой №1" на один из самых крупных в Москве долгостроев ЖК "Терлецкий парк", сообщили в среду ТАСС в ведомстве.

"Управлением Росреестра по Москве осуществлена государственная регистрация права собственности АО "Мосотделстрой №1" на объект незавершенного строительства, а также права аренды на земельный участок, расположенные в Восточном административном округе столицы по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, вл. 5 (ЖК "Терлецкий парк")", - отметили в пресс-службе кадастровой организации.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, с этого момента новый застройщик в лице городской структуры сможет получить разрешительную документацию, чтобы продолжить строительство жилого комплекса, и в дальнейшем передать квартиры дольщикам.

Росреестр по г. Москве ранее приостановил регистрацию договоров участия в долевом строительстве по этому объекту, в том числе переуступок по ранее зарегистрированным договорам. В 2018 году правительство Москвы приняло решение о завершении строительства проблемного ЖК за счет средств городского бюджета. В ноябре 2019 года после прохождения Арбитражного и Апелляционного судов между конкурсным управляющим компании-банкрота и городским застройщиком "Мосотделстрой №1" был заключен договор передачи имущественных прав и обязательств застройщика по объекту. Строительство жилого комплекса планируется закончить во II квартале 2021 года.

ЖК "Терлецкий парк" на 1329 квартир считается одним из старейших долгостроев Москвы, его строительство началось в 2004 году. Квартир дожидаются 800 дольщиков. С апреля 2016 года застройщик АО "Глобинвестстрой" прекратил финансирование проекта, работы на объекте были остановлены, строительная готовность на сегодняшний день не превышает 25%.

По материалам экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при профильном комитете Госдумы, обязательства по договорам долевого участия (ДДУ) по ЖК составляют 9,6 млрд руб., из них привлеченные денежные средства участников долевого строительства - 7,6 млрд рублей, при этом затраты на строительство - всего 2,3 млрд рублей. В 2017 году Арбитражный суд Московской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении "Глобинвестстроя". Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Курилах более 60 семей военнослужащих по контракту получили жилье
Все квартиры оборудованы приборами учета, необходимым набором мебели и бытовой техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС