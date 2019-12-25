Росреестр зарегистрировал права городского застройщика на проблемный ЖК "Терлецкий парк"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Столичный Росреестр зарегистрировал право собственности городского застройщика "Мосотделстрой №1" на один из самых крупных в Москве долгостроев ЖК "Терлецкий парк", сообщили в среду ТАСС в ведомстве.

"Управлением Росреестра по Москве осуществлена государственная регистрация права собственности АО "Мосотделстрой №1" на объект незавершенного строительства, а также права аренды на земельный участок, расположенные в Восточном административном округе столицы по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, вл. 5 (ЖК "Терлецкий парк")", - отметили в пресс-службе кадастровой организации.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, с этого момента новый застройщик в лице городской структуры сможет получить разрешительную документацию, чтобы продолжить строительство жилого комплекса, и в дальнейшем передать квартиры дольщикам.

Росреестр по г. Москве ранее приостановил регистрацию договоров участия в долевом строительстве по этому объекту, в том числе переуступок по ранее зарегистрированным договорам. В 2018 году правительство Москвы приняло решение о завершении строительства проблемного ЖК за счет средств городского бюджета. В ноябре 2019 года после прохождения Арбитражного и Апелляционного судов между конкурсным управляющим компании-банкрота и городским застройщиком "Мосотделстрой №1" был заключен договор передачи имущественных прав и обязательств застройщика по объекту. Строительство жилого комплекса планируется закончить во II квартале 2021 года.

ЖК "Терлецкий парк" на 1329 квартир считается одним из старейших долгостроев Москвы, его строительство началось в 2004 году. Квартир дожидаются 800 дольщиков. С апреля 2016 года застройщик АО "Глобинвестстрой" прекратил финансирование проекта, работы на объекте были остановлены, строительная готовность на сегодняшний день не превышает 25%.

По материалам экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при профильном комитете Госдумы, обязательства по договорам долевого участия (ДДУ) по ЖК составляют 9,6 млрд руб., из них привлеченные денежные средства участников долевого строительства - 7,6 млрд рублей, при этом затраты на строительство - всего 2,3 млрд рублей. В 2017 году Арбитражный суд Московской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении "Глобинвестстроя". Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности").