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Реновация

Москва готова помочь другим городам России в реализации своих программ реновации

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что недавно встречался с мэром Южно-Сахалинска, и передавал материалы по реновации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы готовы проводить консультации и делиться полученным опытом в реализации программы реновации жилищного фонда с другими городами России. Об этом в среду сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мы рады помогать и консультировать другие города России. Могу сказать, что недавно встречался с мэром Южно-Сахалинска, и мы передавали наши материалы по реновации <…> С реализацией программы в других городах могут возникнуть вопросы, так как для Москвы был принят отдельный закон. Вопрос заключается в том, как его распространить на федеральном уровне", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что на сегодняшний день этот проект вызывает большой интерес в стране, и представители других регионов обращаются в Москву за консультацией по данному вопросу. "Это все нужно менять и улучшать. Другого пути нет, только так", - добавил главный архитектор.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
РоссияРеновация
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