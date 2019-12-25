{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число бесплатных парковок в районах реновации Москвы вырастет на 15%

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что также прорабатывается ряд проектов строительства подземных паркингов в домах реновации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество бесплатных парковочных мест на открытых стоянках в кварталах реновации увеличится на 15% после реализации планов по строительству и благоустройству, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Парковок меньше не станет точно, мы ставим себе задачу, чтобы их становилось больше <…> В среднем, по нашим расчетам, количество бесплатных парковочных мест на открытых стоянках по сравнению со старыми районами увеличится на 15%, таким образом, ситуация с парковкой в жилых районах станет намного лучше", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что увеличение числа парковок удастся благодаря более качественно продуманной организации пространства. По его словам, в настоящее время также прорабатывается ряд проектов строительства подземных паркингов в домах реновации. Главный архитектор отметил, что спрос на эти машиноместа недостаточно высок, в связи с чем рассматривается возможность их сдачи в аренду. При этом он подчеркнул, что Москва является одним из лидеров по обеспеченности населения личным автотранспортом.

"Нужно понимать, что под каждую машину дать бесплатное парковочное место просто невозможно, ни в одном городе мира такого нет. У людей возможность иметь машины намного больше, чем в городе есть земли. Мы стараемся, чтобы обеспеченность была не хуже, чем она есть сейчас, но гарантировать каждому, - чудес не может быть, к сожалению", - сказал Кузнецов.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реновация
Москва готова помочь другим городам России в реализации своих программ реновации
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что недавно встречался с мэром Южно-Сахалинска, и передавал материалы по реновации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС