Число бесплатных парковок в районах реновации Москвы вырастет на 15%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество бесплатных парковочных мест на открытых стоянках в кварталах реновации увеличится на 15% после реализации планов по строительству и благоустройству, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Парковок меньше не станет точно, мы ставим себе задачу, чтобы их становилось больше <…> В среднем, по нашим расчетам, количество бесплатных парковочных мест на открытых стоянках по сравнению со старыми районами увеличится на 15%, таким образом, ситуация с парковкой в жилых районах станет намного лучше", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что увеличение числа парковок удастся благодаря более качественно продуманной организации пространства. По его словам, в настоящее время также прорабатывается ряд проектов строительства подземных паркингов в домах реновации. Главный архитектор отметил, что спрос на эти машиноместа недостаточно высок, в связи с чем рассматривается возможность их сдачи в аренду. При этом он подчеркнул, что Москва является одним из лидеров по обеспеченности населения личным автотранспортом.

"Нужно понимать, что под каждую машину дать бесплатное парковочное место просто невозможно, ни в одном городе мира такого нет. У людей возможность иметь машины намного больше, чем в городе есть земли. Мы стараемся, чтобы обеспеченность была не хуже, чем она есть сейчас, но гарантировать каждому, - чудес не может быть, к сожалению", - сказал Кузнецов.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.