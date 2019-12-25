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Воробьев: проблема обманутых дольщиков в Подмосковье будет решена в течение трех-пяти лет

Власти региона выдали более 19 тыс. ключей обманутым дольщикам в 2019 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают полностью решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье в перспективе трех-пяти лет, для восстановления прав участников долевого строительства необходимо привлечь еще около 80 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас мы решили проблему обманутых дольщиков для 60 тыс. человек. Для того, чтобы окончательно завершить с этой проблемой, нужно еще 80 млрд [рублей] - это с социальной инфраструктурой. Горизонт решения этой проблемы - три-пять лет", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Воробьев сообщил, что в 2020 году в Подмосковье планируется выдать обманутым дольщикам около 15 тыс. ключей от квартир. В текущем году региональные власти поставили годовой рекорд по предоставлению ключей обманутым дольщиком - было выдано более 19 тыс. ключей.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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