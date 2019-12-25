Путин: в 2019 году около 30 тыс. жителей аварийных домов получили новые квартиры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Планы по расселению аварийного жилья в текущем году были перевыполнены. На это указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"С опережением идет расселение аварийного жилья. В планах на год было расселить чуть более 8 тыс. человек. По факту новое жилье получили около 30 тыс. человек", - сказал Путин.

По его словам, за год также было отремонтировано почти 14 тыс. км региональных и местных дорог. "Это почти в три раза больше, чем в прошлом году", - добавил он.

Как сообщил президент, за год было очищено 24 тыс. км береговой линии прилегающих акваторий рек и озер, включая Волгу и Байкал. "Хочу поблагодарить здесь волонтеров, около миллиона человек, за активное непосредственное участие в этой работе", - сказал Путин.

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