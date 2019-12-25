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"Уж и еж", "Тортуга" и "Дерзкий". Эксперты составили рейтинг названий садовых товариществ

При этом самыми популярными названиями по версии портала СНТ.онлайн стали "Дружба", "Березка" и "Надежда"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В рейтинг самых необычных названий садовых некоммерческих товариществ России вошли "Синий помидор", "Техас", "Уж и еж", говорится в исследовании портала СНТ.онлайн (имеется в распоряжении ТАСС).

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"Всего было проанализировано 27 тыс. 636 названий СНТ. Это не полный список объединений садоводов по России. Данные взяты из открытых источников. Порой названия поражают своей уникальностью и неожиданностью, остается только удивляться фантазии садоводов: "Шапито", "Синий помидор", "Уж и еж", "Чародеи", "Мы - вместе", "Веселый поселок", "Елки-палки", "За витамины", "Гаишник", "За здоровый быт", "Буратино", "Чипполино", "Жили-были", "Дружный труд", "Мечтатели", - отмечается в исследовании.

Кроме того, авторы исследования нашли садовые товарищества с такими названиями, как "Каир", "Тортуга", "Техас", "Евразия", "Индия", "Вавилон", "Венеция", а также "Изобильный", "Оптимист", "Оригинал", "Эрудит", "Искатель", "Задор", "Дерзкий".

"Некоторые названия отражают специфику края, в котором находится СНТ: в северных регионах - "Северное сияние", "Морошка"; у моря - "Черноморец", "Рыбак", - отмечается в исследовании.

Самыми популярными названиями по версии портала садовых товариществ стали "Дружба" (так названы 267 СНТ в России), "Березка" (218 названий), "Надежда" (197 названий), "Строитель", "Радуга", "Заряд", "Рассвет", "Восход", "Лесное", "Мечта".

Самое большое количество садовых товариществ найдено в Московской области - более 6,7 тыс. СНТ. Меньше всего их в Магаданской области - одно СНТ "Айсберг", в Еврейской автономной области - пять садовых товариществ: "Амур", "Буревестник", "Вишенка", "Дубки", "Океан", в Новгородской области - 10 товариществ, в Ямало-Ненецком автономном округе найдено 16 СНТ.

О дачной реформе

В июле 2017 года был принят федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (217-ФЗ), он вступил в силу 1 января 2019 года. За этот переходный период был принят пакет подзаконных актов, который разъяснил ряд положений и утвердил необходимые процедуры. В целом законодательство приблизило дома в СНТ и прочих подобных форм объединений к постройкам на землях ИЖС.

Так, конкретизирующие закон о садоводстве поправки в Градостроительный кодекс, принятые 4 августа 2018 года, ввели единую уведомительную процедуру строительства домов на землях СНТ и ИЖС. После 1 марта 2019 года стало обязательным направление через МФЦ или непосредственно в стройнадзор и другие уполномоченные органы власти уведомлений о начале и окончании строительства, которые будут содержать подробные сведения о соответствии объекта строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Составление этих документов потребовало привлечения специалистов. При этом после 1 марта 2019 года, когда закончилась прежняя дачная амнистия, все возведенные частные дома в случае отсутствия уведомления о завершении строительства и реконструкции стали автоматически считаться самостроем.

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