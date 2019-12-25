Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, - сказал глава государства. - То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель".

"Я бы просил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", - добавил президент.