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Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

Президент попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства "самым внимательным образом за этим наблюдать"
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, - сказал глава государства. - То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель".

"Я бы просил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", - добавил президент.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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