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Мутко: более 25 млн кв. м жилья в России строится с применением счетов эскроу

Банками открыты кредитные линии на сумму свыше 820 млрд рублей, добавил вице-премьер

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 25 млн кв. м жилья в России строится с использованием счетов эскроу в рамках проектного финансирования. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"С использованием проектного финансирования уже строится 25,3 из 109,6 млн кв. м жилья, банками открыты кредитные линии на сумму свыше 820 млрд рублей", - сказал он.

Мутко добавил, что по итогам 2019 года ввод жилья по РФ составит около 80 млн кв. м, это больше, чем в 2018-м (75 млн кв. м). "Но главный результат этого года - заложен устойчивый фундамент развития отрасли, доверия и безопасности покупателей строящегося жилья", - подчеркнул вице-премьер.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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