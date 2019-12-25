Мутко заявил, что России необходимо до 40 млн кв. м социального арендного жилья

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Потребность россиян в социальном арендном жилье составляет около 35-40 млн кв. м, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Механизм обеспечения жильем граждан, которые имеют невысокий уровень доходов и не могут приобрести жилье в собственность, прорабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

"Развитие сегмента некоммерческой аренды с субсидированием арендной ставки за счет средств бюджета является возможным решением проблемы. По нашим подсчетам, где-то около 35-40 млн кв. м жилья, которые мы могли бы по этой программе построить", - сказал он.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.