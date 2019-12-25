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Путин заявил, что переход на эскроу-счета не привел к потере темпов строительства жилья

Около 4 млн человек в стране включились в процесс благоустройства городов, отметил президент

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что переход к системе эскроу-счетов не повлек потери темпов строительства жилья.

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На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер напомнил, что власти планировали строить по 80 млн кв м жилья в год, однако этот план формировался еще до перехода на систему эскроу-счетов. "Были большие опасения, что серьезным образом объемы, темпы строительства жилья могут упасть, - сказал он. - Этого не произошло". "Изначальных планов мы, может быть, и не достигли, но темп не потерян", - констатировал президент.

Путин добавил, что около 4 млн человек в стране включились в процесс благоустройства городов, приняв участие в проведении и организации соответствующих конкурсов. "Это одна из положительных причин того, что количество городов с благоприятной средой по различным показателям у нас увеличилось", - отметил он. Президент заметил, что всего прошло более 5 тыс. таких конкурсов.

Он также поблагодарил за работу по расселению граждан, проживающих в аварийном жилье. По словам президента, фактический показатель по этому направлению втрое превысил плановый.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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