Путин заявил, что переход на эскроу-счета не привел к потере темпов строительства жилья

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер напомнил, что власти планировали строить по 80 млн кв м жилья в год, однако этот план формировался еще до перехода на систему эскроу-счетов. "Были большие опасения, что серьезным образом объемы, темпы строительства жилья могут упасть, - сказал он. - Этого не произошло". "Изначальных планов мы, может быть, и не достигли, но темп не потерян", - констатировал президент.

Путин добавил, что около 4 млн человек в стране включились в процесс благоустройства городов, приняв участие в проведении и организации соответствующих конкурсов. "Это одна из положительных причин того, что количество городов с благоприятной средой по различным показателям у нас увеличилось", - отметил он. Президент заметил, что всего прошло более 5 тыс. таких конкурсов.

Он также поблагодарил за работу по расселению граждан, проживающих в аварийном жилье. По словам президента, фактический показатель по этому направлению втрое превысил плановый.