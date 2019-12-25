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Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года

Вице-премьер сообщил, что среднее значение за январь-ноябрь 2019 года составило около 10%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта "Жилье и городская среда" уровня 2020 года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В последнее время благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством РФ, мы видим, что ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года - 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году", - сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что среднее значение ипотечной ставки за январь-ноябрь 2019 года составило около 10%, это больше чем целевой показатель 8,9%, предусмотренный паспортом проекта.

"Строящееся жилье должно быть востребованным людьми. Основным механизмом формирования рыночного спроса является ипотечное кредитование. <…> Снижение на один процент ставки ипотечного кредитования приводит к повышению спроса на 3-4%", - добавил Мутко.

В этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре - сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 б. п. - до 6,25% годовых.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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