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Кудрин: регионы не всегда понимают, как найти ресурсы на обязательства по вводу жилья

Некоторые губернаторы подписывали соглашения о такой работе "на коленке", отметил глава Счетной палаты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Регионы не всегда понимают, где найдут ресурсы для выполнения задач в рамках нацпроекта по обеспечению населения доступным и комфортным жильем, а некоторые губернаторы подписывали соглашения о такой работе "на коленке". Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду.

"Субъекты, подписывая многие соглашения, не до конца понимают, как их исполнят. Один губернатор мне сказал, что на коленях подписывал эти соглашения. Считаю, что уже в ходе дальнейшей работы будут добавлены ресурсы, или будут изысканы где-то дополнительные ресурсы", - сказал Кудрин.

По его словам, "15% регионов считают значения недостижимыми, 38% считают высокими риски недостижения, четыре субъекта, самые смелые, не подписали соглашения по строительству жилья".

Он также отметил, что на 1 декабря 64 региона не подтвердили установленные Минстроем показатели по вводу жилья.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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