{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат Госдумы подготовила законопроект о защите прав должников по ЖКХ

Ранее нижняя палата парламента ввела запрет на передачу долгов по ЖКХ легальным коллекторским компаниям

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Наталья Костенко подготовила законопроект, который позволит распространить требования закона о защите прав должников при взыскании долга на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

На эту тему

"Законопроектом предлагается исключить из части 4 статьи 1 ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" положение о том, что закон не распространяется на правоотношения, возникшие из жилищного законодательства", - сообщила парламентарий в четверг корреспонденту ТАСС. По ее словам, инициатива уже направлена на обсуждение в координационный совет фракции по законотворческой деятельности.

В июне 2019 года Госдума ввела запрет на передачу долгов по ЖКХ легальным коллекторским компаниям. В связи с отсутствием регулирования порядка взыскания долгов коммунальщиками "есть риски возникновения массовых нарушений прав граждан, как это было с коллекторами до введения законодательных ограничений при их взаимодействиях с должниками", пояснила депутат. Под коммунальными организациями при этом понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, либо ресурсоснабжающие организации.

В частности, уже сейчас имеются жалобы на круглосуточные звонки и голосовые сообщения потребителям с требованием погасить долг, продолжила депутат. В Екатеринбурге управляющая компания лишила жителей дома парковки из-за долгов их соседей. В Самаре появились так называемые пирамиды позора, которые ставят коммунальщики у домов неплательщиков.

Как заметила Костенко, "коммунальщики - это те же самые кредиторы, что и банки, МФО (микрофинансовые организации), и они также взыскивают долги с граждан в досудебном порядке". "Оплата коммунальных долгов должна происходить своевременно, но, в то же время, причины ненадлежащего исполнения обязательств по оплате коммуналки могут быть разные, в том числе и уважительные, к примеру, задержка зарплаты, потеря работы и иные объективные обстоятельства, - добавила автор законопроекта. - Уже сегодня мы наблюдаем нарушения при взыскании коммунальных долгов, которые являются сигналом к тому, что нужно срочно законодательно прописать цивилизованный порядок взыскания коммунальных долгов".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Ведомости": "Яндекс" арендует 20 тыс. кв. метров офисов в башне "Око" в "Москва-Сити"
Планируется, что компания в следующем году сможет разместить в башне около 2 тыс. своих сотрудников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС