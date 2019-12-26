Депутат Госдумы подготовила законопроект о защите прав должников по ЖКХ

"Законопроектом предлагается исключить из части 4 статьи 1 ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" положение о том, что закон не распространяется на правоотношения, возникшие из жилищного законодательства", - сообщила парламентарий в четверг корреспонденту ТАСС. По ее словам, инициатива уже направлена на обсуждение в координационный совет фракции по законотворческой деятельности.

В июне 2019 года Госдума ввела запрет на передачу долгов по ЖКХ легальным коллекторским компаниям. В связи с отсутствием регулирования порядка взыскания долгов коммунальщиками "есть риски возникновения массовых нарушений прав граждан, как это было с коллекторами до введения законодательных ограничений при их взаимодействиях с должниками", пояснила депутат. Под коммунальными организациями при этом понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, либо ресурсоснабжающие организации.

В частности, уже сейчас имеются жалобы на круглосуточные звонки и голосовые сообщения потребителям с требованием погасить долг, продолжила депутат. В Екатеринбурге управляющая компания лишила жителей дома парковки из-за долгов их соседей. В Самаре появились так называемые пирамиды позора, которые ставят коммунальщики у домов неплательщиков.

Как заметила Костенко, "коммунальщики - это те же самые кредиторы, что и банки, МФО (микрофинансовые организации), и они также взыскивают долги с граждан в досудебном порядке". "Оплата коммунальных долгов должна происходить своевременно, но, в то же время, причины ненадлежащего исполнения обязательств по оплате коммуналки могут быть разные, в том числе и уважительные, к примеру, задержка зарплаты, потеря работы и иные объективные обстоятельства, - добавила автор законопроекта. - Уже сегодня мы наблюдаем нарушения при взыскании коммунальных долгов, которые являются сигналом к тому, что нужно срочно законодательно прописать цивилизованный порядок взыскания коммунальных долгов".