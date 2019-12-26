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Тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году вырастут ниже значений инфляции

В 2020 и последующих годах индексация тарифов ЖКХ будет происходить один раз в год с 1 июля
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тарифы на услуги ЖКХ будут расти в 2020 году ниже значений инфляции в России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Согласно распоряжению правительства РФ, совокупное изменение платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации с 1 июля 2020 года составит 4%, что соответствует принципу "инфляция минус". Это значит, что тарифы будут расти ниже значений инфляции", - пояснили в пресс-службе.

В ФАС напомнили, что роста тарифов с 1 января 2020 года на услуги ЖКХ не произойдет. В 2020 и последующих годах индексация тарифов ЖКХ будет происходить один раз в год с 1 июля.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.

Теги
Россия
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