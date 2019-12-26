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Минстрой утвердил правила оценки аварийности жилых домов

Эти правила распространяются на оценку техсостояния многоквартирных домов не выше пяти этажей, которые не подвергались сейсмическим воздействиям и пожарам
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ утвердил новый свод правил по оценке состояния домой и признанию их аварийными, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Министр Владимир Якушев подписал приказ Минстроя России об утверждении свода правил "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния". Разработка данного документа была выполнена в соответствии с поручением президента РФ для установления однозначных критериев признания жилых домов аварийными и порядка оценки их состояния в соответствии с такими критериями", - отмечается в сообщении.

Действие свода правил распространяется на оценку технического состояния многоквартирных домов не выше пяти этажей, которые не подвергались сейсмическим воздействиям и пожарам. Новый свод правил позволит сократить объем информации, который рассматривается при оценке многоквартирного дома. Это сделает процедуру оценки более быстрой и дешевой по сравнению с действующей, отметили в пресс-службе.

"До настоящего времени… техническое обследование любых жилых зданий проводится по ГОСТ 31937-2011. Она [процедура оценки] требует обмерных работ, обследования всех строительных конструкций и инженерных систем, вскрытия и испытаний, в том числе лабораторных, прочностных характеристик несущих конструкций, выявления всех дефектов и проведения поверочных расчетов. Эта процедура предназначена прежде всего для проведения реконструкции зданий", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новом документе прописаны требования к составу работ по техническому освидетельствованию зданий, правила обработки результатов осмотра и измерений. Критерии аварийности и ограниченной работоспособности строительных конструкций прописаны для каждого вида материалов - железобетона, кирпича и дерева. Отмечается, что новая процедура обеспечит единый подход к этим работам и повысит их объективность и достоверность.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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