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В Татарстане построили первый дом по системе эскроу-счетов

Ввод в эксплуатацию дома запланирован на первый квартал 2020 года

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый дом, строительство которого финансировалось через эскроу-счет, построен в Татарстане компанией "Унистрой", сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

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"Сегодня дом № 7 жилого комплекса ART City компании "Унистрой" получил заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС) и стал первым домом в Республике Татарстан, построенным по системе эскроу-счетов. Ввод в эксплуатацию дома запланирован на 1 квартал 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания начала строительство дома в 2018 году, 2 октября прошлого года застройщик заключил договор эскроу-финансирования со Сбербанком, став первым таким проектом в республике.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
РоссияТатарстан
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