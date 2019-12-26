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Банк ДОМ.РФ раскрыл эскроу-счета крупнейшему в Воронежской области застройщику

Всего в банке ДОМ.РФ открыто более 1,6 тыс. счетов эскроу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ раскрыл счета эскроу крупнейшему в Воронежской области застройщику "Домостроительный комбинат", завершившему строительство жилого дома в областном центре, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"Строительная компания сдала дом в эксплуатацию и получила доступ к средствам граждан-дольщиков, размещенным на эскроу-счетах в банке", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, застройщик не привлекал от банка проектное финансирование. "Это был пилотный проект застройщика по использованию эскроу и отработке технологии. Мы рады видеть результат по этому проекту, уверены, реализация в формате эскроу сделала его более привлекательным для людей, обеспечивая безопасность вложения средств на стадии строительства", - сказала она.

По словам генерального директора АО "ДСК" Андрея Соболева, схема работы с эскроу не вызывает у компании опасений. "Нам перечислены деньги. Новая схема хорошо отработана и не вызывает ни у застройщиков, ни у дольщиков каких-либо вопросов. Механизм отлаженный, четкий, понятный, и средства со счетов эскроу по факту ввода объекта в эксплуатацию перечисляются своевременно", - сказал Соболев.

Сданный дом общей площадью 12,8 тыс. кв. м рассчитан на 217 квартир, он расположен по улице Ключникова. Девелопер благоустроил территорию дома, оборудовал общественные пространства, детские и спортивные площадки, паркинг. Покупатели получили ключи от своих квартир в декабре 2019 года. Дом строился за счет собственных средств застройщика.

О раскрытии счетов эскроу

Всего в банке ДОМ.РФ открыто 1650 счетов эскроу, на которых хранится 6 млрд рублей. Ранее кредитная организация раскрыла средства с таких счетов еще двум застройщикам в Воронеже и одному в Ростовской области.

Другой жилой дом "Домостроительного комбината" в Воронеже стал первым в России объектом, строительство которого было завершено в марте с применением эскроу-счетов. Деньги хранились в Сбербанке. При этом девелопер тоже не привлекал проектное финансирование от банка, так как на момент перехода на эскроу дом уже был готов на 50%. "Домостроительный комбинат" реализовал уже восемь проектов с использованием счетов эскроу в Сбербанке, ВТБ и банке ДОМ РФ.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

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