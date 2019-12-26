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Рейтинг региональных систем капитального ремонта составят в России в 2020 году

По данным Минстроя, уровень собираемости платежей достиг 100% в 12 регионах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минстрой России в 2020 году разработает рейтинг региональных систем капремонта, что будет способствовать более эффективной и качественной работе в этой сфере, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Собираемость платежей за капитальный ремонт по итогам 2019 года - 94%. Этот показатель демонстрирует высокий уровень доверия граждан к системе, который должен быть оправдан качественной работой региональных систем капитального ремонта. В следующем году мы составим рейтинг, который будет основываться на многофакторном анализе и комплексно отражать ситуацию", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Максима Егорова на Всероссийском селекторном совещании с регионами.

По данным министерства, уровень собираемости достиг 100% в 12 регионах: Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Вологодской, Пензенской, Самарской, Саратовской областях, Адыгее, Башкирии и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще в 41 регионе собираемость взносов превысила среднероссийский показатель.

В 2019 году работы по капитальному ремонту выполнены в 37,5 тыс. многоквартирных домах на общую сумму 146 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2018 году, отметили в Минстрое. Наилучший результат показали Москва, Воронежская, Сахалинская, Омская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

На совещании региональным властям также было поручено запланировать в программах капитального ремонта в течение следующих пяти лет замену всех лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

Кроме того, Минстрой планирует опубликовать реестр лучших практик организации работы по капитальному ремонту на портале "Комфортная городская среда и ЖКХ". Практики проанализировала Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов по поручению министерства.

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