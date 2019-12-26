Фонд защиты дольщиков восстановит права еще 8 тыс. пострадавших граждан

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством вице-премьера РФ Константина Чуйченко на третьем заседании, состоявшемся 25 декабря 2019 года, принял решение направить более 17 млрд рублей на восстановление прав 8 тыс. обманутых дольщиков. Об этом говорится в сообщении фонда.

"В соответствии с решением наблюдательного совета будут восстановлены права более 8 тысяч дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели будет направлено более 17 млрд рублей из средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов", - отмечается в релизе.

Так, набсовет решил достроить 31 дом в 10 субъектах России, что решит проблему 4,4 тыс. дольщиков. Речь идет о ЖСК "Доватора, 46" в Челябинской области, ЖСК "Московская 30А" в Тамбовской области, ЖСК "Победитель" и ЖСК "Оптимист -2018" в Саратовской области, ЖСК "Единый" в Пензенской области, ЖСК "Город детства" - 6 корпус, ЖСК "Город детства" - 7 корпус, ЖСК "Город детства" - 10 корпус и ЖСК "Поляны" в Ленинградской области, ЖСК "Виктория" и застройщике-банкроте "Сентябрь два" в Самарской области, а также домах застройщиков-банкротов "СК Фаворит" в Тульской области, "ИСК РАС" в Краснодарском крае, "Сибстройинвест" в Красноярском крае, "Фирма Свей" и "Фон" в Республике Татарстан. На достройку 31 дома потребуется 5,9 млрд рублей, добавляется в сообщении.

Кроме того, по 92 домам в 9 регионах России набсовет принял решение выплатить денежные компенсации 3,6 тыс. дольщиков. На эти цели потребуется 5,2 млрд рублей. "В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не может быть меньше ДДУ", - говорится в релизе. Так, компенсации выплатят по недостроенным домам следующих застройщиков-банкротов: "Техномикс" в Брянской области, "ССМУ Краснодар", "Серебряные пруды" и "ИСК РАС" ЖК "Дом Романовых" в Краснодарском крае, "Капстройинвест" и "Экоград" в Нижегородской области, "Регионстрой" в Орловской области, "ГК Базис" в Самарской области, ЖСК "Капитель-2002" и "Строительные системы" в Саратовской области, "Базис строй" в Ставропольском крае, "Руф Стайл Констракшн" в Ярославской области.

Ранее генеральный директор фонда Олег Говорун сказал, что в 2020 году планируется восстановить права 40 тыс. пострадавших граждан. По итогам 2019 года будут восстановлены права более 16 тыс. обманутых дольщиков из 21 субъекта России. По его словам, в Едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. домов, 200 тыс. человек в России являются обманутыми дольщиками, проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.