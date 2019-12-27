Права дольщиков около тысячи российских долгостроев восстановят в 2020 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Права обманутых дольщиков примерно тысячи проблемных объектов в России будут восстановлены в 2020 году. Об этом говорится в сообщении рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков.

"По итогам 2020 года будут восстановлены права граждан либо путем достройки, либо путем выплат компенсаций по примерно 1 тыс. проблемным объектам", - приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы, депутата Госдумы Александра Якубовского.

Уточняется, что предполагается завершить строительство 491 жилого дома (4,7 млн кв. м). По остальным проблемным домам (которые нецелесообразно достраивать) дольщикам будут выплачены компенсации. Такие выводы сделаны на основе депутатских запросов, направленных в ноябре 2019 года всем главам регионов, в которых есть проблемные объекты. Рабочая группа намерена вести мониторинг исполнения заявленных целей из ответов губернаторов.

В материалах добавляется, что по итогам 2019 года в органы прокуратуры с требованием дать уголовно-правовую оценку действиям застройщиков или органов исполнительной власти субъектов РФ направлено 134 депутатских запроса, из них 46 на имя генерального прокурора РФ. Инициировано более 100 проверок по предоставленным в запросах фактам. На основе мониторинга строительной активности "был выявлен 661 многоквартирный дом, который в ближайшее время может стать проблемным", отмечается в сообщении.

По состоянию на конец декабря в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о чуть более 3 тыс. домов общей площадью 18,7 млн кв. м из 75 регионов России. Попавшие в реестр дома возводили 1 тыс. застройщиков. В отношении 90 из них введена процедура банкротства. Сроки завершения строительства более чем на полгода нарушили 196 застройщиков. Сроки передачи квартир более чем на шесть месяцев - 308. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.