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Предложения по смягчению работы с эскроу могут быть рассмотрены весной в Госдуме

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев подчеркнул, что дальнейшее изменения "будут направлены на то, чтобы эти ограничения со стороны государства снять"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Предложения по смягчению правил работы застройщиков со счетами эскроу могут быть рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Вполне возможно, что в следующую сессию у нас изменения в законодательстве будут. Если изначально мы эту отрасль очень серьезно регулировали и защищали деньги граждан, то теперь, когда мы перешли на проектное финансирование, деньги граждан защищены, и ряд ограничений, которые государством были наложены на застройщиков, их сейчас можно ослабить", - сказал министр.

Якушев подчеркнул, что дальнейшее изменения законодательства "будут направлены на то, чтобы эти ограничения со стороны государства снять".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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