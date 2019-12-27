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Банк ДОМ.РФ выдал кредит на 6,4 млрд рублей для строительства апартаментов в Москве

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выдал кредит группе "Самолет" на 6,4 млрд рублей для строительства комплекса апартаментов на юге Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование группе "Самолет" для строительства комплекса апартаментов "Новоданиловская 8" в Москве. Кредитная линия открыта в размере 6,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в банке, это первый кредит, выданный банком ДОМ.РФ группе "Самолет" в рамках проектного финансирования.

Комплекс апартаментов общей площадью 66,5 тыс. кв. м построят на территории Даниловской мануфактуры по адресу: Варшавское шоссе, вл. 9/1. Речь идет о 24-этажном доме из трех корпусов на едином стилобате. Строительство комплекса начнется в первом квартале 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

"Получение проектного финансирования на данный проект дает старт развития территории, которая достаточно привлекательна с точки зрения локации. Сам по себе формат строительства жилья с непосредственным выходом к воде может привлечь дополнительное внимание и спрос, что несомненно скажется на потенциальной динамике продаж и привлекательности объекта в качестве предмета инвестиций", - сказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

ГК "Самолет" - девелоперская группа, объединяющая компании полного цикла. Портфель проектов компании составляет более 12 млн кв. м. По данным Единого реестра застройщиков на 1 декабря 2019 года, компания занимает шестое место в рейтинге девелоперов по объемам текущего строительства с показателем более 1,2 млн кв. м. Группа присутствует в Москве, Московской и Ленинградской областях.

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