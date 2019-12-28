Путин подписал закон о досрочном погашении Минобороны ипотеки погибших военных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает досрочное полное погашение Минобороны задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Уполномоченный федеральный орган в целях досрочного исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита (займа), полученного в целях приобретения жилого помещения с использованием целевого жилищного займа участником накопительно-ипотечной системы, указанным в части 1 настоящей статьи, единовременно начисляет на именной накопительный счет такого участника денежные средства (далее - единовременное начисление) в размере задолженности накопительно-ипотечной системы по ипотечному кредиту (займу) с учетом суммы процентов, начисленных в соответствии с договором ипотечного кредита (займа)", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Согласно действующему законодательству, военное ведомство продолжает погашение ипотеки из средств федерального бюджета до полного исполнения обязательств по займу. Как утверждают разработчики документа, объем выплат при этом превышает в 2-3 раза сумму задолженности по кредиту на дату принятия обязательств по погашению кредита.

Также закон включает в круг лиц, имеющих право стать участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего, его родителей или усыновителей.

Такой подход, как говорится в пояснительной записке, "позволяет повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением членов семьи погибшего военнослужащего и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства и переоформлением кредитного договора (договора займа) на наследников".