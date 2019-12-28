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Путин утвердил сокращение срока выдачи разрешения на строительство

С 1 января 2020 года он составит пять рабочих дней

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации порядка, условий и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, который в том числе предусматривает сокращение сроков выдачи разрешения на строительство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" теперь будет указано, что "единый стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги - [это] установленные правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, единые требования к предоставлению государственной и (или) муниципальной услуги".

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти стандарты "станут едиными для всей страны, независимо от региона и муниципалитета" и сначала будут введены в сфере градостроительства, что "упростит контроль за качеством услуг и ускорит сами процедуры".

С 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней. Меняются и сроки выдачи градостроительного плана земельного участка - с 20 до 14 рабочих дней.

Градостроительный план земельного участка будет выдаваться в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о его выдаче.

Согласно документу, подготовка проекта линейного объекта федерального, регионального или местного значения может осуществляться до утверждения планировки застраиваемой территории. Но в этом случае застройщик должен будет иметь на руках решение о подготовке документации по планировке территории и чертежи границ зон размещения объекта.

Еще одна важная новелла состоит в том, что в случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, которые влекут за собой уменьшение или увеличение застраиваемой площади не более чем на 10%, согласовывать их с властями не требуется. При этом подобные изменения не должны повлиять на предусмотренную проектом планировку территории или привести к изъятию участков. Застройщик и технический заказчик получает право выделить и внести в проектную документацию этапы строительства, реконструкции линейного объекта, иных объектов, входящих в его состав, уже после получения разрешения на строительство.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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