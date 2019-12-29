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Жители Якутии подали заявки на льготную ипотеку суммарно на 800 млн рублей

По словам главы региона Айсена Николаева, несколько молодых семей уже получили 2-процентный ипотечный кредит
Описание
© Вадим Скрябин/ТАСС

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Общая сумма, на которую жители Якутии подали заявки на получение льготной ипотеки, составила около 800 млн рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на своих официальных страницах в социальных сетях в воскресенье.

"Сегодня в Якутии несколько семей молодых уже получили 2-процентный ипотечный кредит. Сотни заявок уже поступило. Как мне докладывали, общая стоимость поданных [заявок] на кредиты [составляет] порядка 800 млн рублей по нашей республике", - сказал Николаев.

Он отметил, что льготной ипотекой могут воспользоваться не только жители города Якутска, но и молодые семьи в районах, других городах республики. "Я дал поручение, чтобы главы районов вопросом серьезно занимались и поддерживали молодые семьи в получении данных кредитов", - заключил глава региона.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

В республиканском ипотечном агентстве сообщали, что за первые десять дней действия программы льготной ипотеки жителям Якутска одобрили более 50 заявок для участия в ней. 17 декабря состоялось первое подписание договора займа.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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