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Володин назвал крайний срок для выплаты компенсаций обманутым дольщикам

Проблема будет закрыта в 2021 году, пообещал председатель Госдумы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы постараются полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году, если этого не получится, крайний срок для выплаты компенсаций и достройки домов дольщиков - 2021 год. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы будем стараться на будущий год решить эту проблему, но, встречаясь с обманутыми дольщиками, говорим: если будет не получаться, то проблема будет закрыта в 2021 году", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. Это связано с тем, что "все новые и новые возникают обстоятельства, а это, как правило, за собой влечет увеличение количества домов и обманутых дольщиков".

"Мы начинали с решения проблемы, когда всего лишь 30 домов было, попадающих под эту категорию, и эти дома находились в перечне, а потом стали появляться все новые и новые, - напомнил политик. - Просто пока проблема не решалась, люди не оформляли свой статус обманутого дольщика, они в реестр не включали дома и сами не заботились об этом".

Госдума занимается данной проблемой с 2017 года, напомнил Володин. "В течение двух лет сформировано законодательство, которое позволяет нам сегодня помогать обманутым дольщикам, которые попали в эту ситуацию до принятия законов, которые регулируют строительство с использованием инвестиций через долевое строительство, а с 1 декабря начинались выплаты", - акцентировал внимание он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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