Правительство России может поддержать Подмосковье в решении проблемы более 500 долгостроев

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ может оказать поддержку в решении проблемы более 500 жилых долгостроев в Подмосковье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в понедельник на совещании по решению проблем дольщиков в доме правительства Московской области.

"Мы знаем, что у вас более 700 [проблемных] домов <...>, но еще более 500 домов, где люди пока не знают свою судьбу, мы ищем решения <...> Мы готовы системно по Московской области принять решение в следующем году по поддержке Московской области по достройке проблемных объектов", - сказал он.

Также в материалах Министерства жилищной политики региона сообщается, что власти Подмосковья планируют выдать порядка 20,5 тыс. ключей от квартир обманутым дольщикам до 2023 года включительно, пик запланирован на следующий год. "Обеспечение прав обманутых дольщиков: с 2020 года по 2023 год - 274 многоквартирных дома, 20490 граждан", - сообщается в материалах.

Порядка 15,5 тыс. ключей будет выдано в 2020 году. В 2021 году власти рассчитывают выдать около 2,2 тыс. ключей, в 2022 году - почти 1,5 тыс. По планам на 2023 год, обеспечить жильем планируется более 1,3 тыс. обманутых дольщиков.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что власти Подмосковья рассчитывают решить проблему обманутых дольщиков в регионе в перспективе трех-пяти лет. Для восстановления прав участников долевого строительства необходимо привлечь еще около 80 млрд рублей. По словам губернатора, к настоящему времени в Московской области решены проблемы 60 тыс. обманутых дольщиков.

Кроме того, генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун сообщал, что в Едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. домов, 200 тыс. человек в России являются обманутыми дольщиками, их проблема будет решена до 2023 года.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.