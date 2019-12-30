{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко предложил интегрировать Центр управления Подмосковья с федеральными платформами

Всего в центре работают более 120 сотрудников из 30 министерств и ведомств, которые собирают и реагируют на проблемные обращения жителей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко предложил интегрировать Центр управления регионом Московской области с федеральными платформами, например, с Единой информационной системой жилищного строительства. Об этом он сообщил журналистам в понедельник по итогам совещания по решению проблем дольщиков в доме правительства Московской области.

"Этот опыт [по созданию Центра управления регионом] надо переносить в другие субъекты РФ. И интегрировать нужно с нашими другими порталами или платформами, которые существуют и на федеральном уровне, допустим с Информационной системой жилищного строительства", - сказал он.

По словам Мутко, модель Центра управления регионом Подмосковья опирается на мнение граждан, что позволяет оперативно реагировать на проблемы, которые волнуют людей, и решать их.

Центр управления регионом был открыт в Московской области в конце 2018 года в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. В центре сегодня работают более 120 сотрудников из 30 министерств и ведомств, которые собирают и реагируют на проблемные обращения жителей.

В ЦУР Подмосковья круглосуточно собирается и анализируется информация, поступающая на "горячую линию" губернатора, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, портал "Добродел" и соцсети. На основании этих данных формируется "тепловая карта проблем", которая выявляет "точки напряженности" в муниципалитетах. В 2018 году по всем каналам обратной связи в муниципальных образованиях было обработано около 3,5 млн сообщений от жителей.

Единая информационная система жилищного строительства (портал наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Реклама на ТАСС
В Карелии в 2,5 раза перевыполнили план по расселению аварийного жилья в 2019 году
Для расселения 7,8 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда приобрели 175 жилых помещений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС