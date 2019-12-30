Мутко предложил интегрировать Центр управления Подмосковья с федеральными платформами

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко предложил интегрировать Центр управления регионом Московской области с федеральными платформами, например, с Единой информационной системой жилищного строительства. Об этом он сообщил журналистам в понедельник по итогам совещания по решению проблем дольщиков в доме правительства Московской области.

"Этот опыт [по созданию Центра управления регионом] надо переносить в другие субъекты РФ. И интегрировать нужно с нашими другими порталами или платформами, которые существуют и на федеральном уровне, допустим с Информационной системой жилищного строительства", - сказал он.

По словам Мутко, модель Центра управления регионом Подмосковья опирается на мнение граждан, что позволяет оперативно реагировать на проблемы, которые волнуют людей, и решать их.

Центр управления регионом был открыт в Московской области в конце 2018 года в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. В центре сегодня работают более 120 сотрудников из 30 министерств и ведомств, которые собирают и реагируют на проблемные обращения жителей.

В ЦУР Подмосковья круглосуточно собирается и анализируется информация, поступающая на "горячую линию" губернатора, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, портал "Добродел" и соцсети. На основании этих данных формируется "тепловая карта проблем", которая выявляет "точки напряженности" в муниципалитетах. В 2018 году по всем каналам обратной связи в муниципальных образованиях было обработано около 3,5 млн сообщений от жителей.

Единая информационная система жилищного строительства (портал наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.