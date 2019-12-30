Правительство России может выделить средства на достройку объектов "СУ-155" в Звенигороде

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ может дофинансировать достройку домов обанкротившегося застройщика "СУ-155" в Звенигороде, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в понедельник на совещании по решению проблем дольщиков в доме правительства Московской области.

"Мы рассчитывали [проблему с долгостроями обанкротившегося застройщика] "СУ-155" в этом году закрыть, но получили еще один дом в Звенигороде. Правительство в ближайшие дни примет решение, и я думаю, что дофинансируем строительство и этих домов в Звенигороде", - отметил Мутко.

После остановки деятельности застройщика обязательства перед гражданами взяла компания "Стройпромавтоматика". Она вела достройку 15 домов "СУ-155" в Звенигороде в микрорайоне 2-3 района Восточный с 2016 года, три корпуса проблемного жилого комплекса ранее были введены в эксплуатацию.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - АО "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей - дольщиков "СУ-155" получили квартиры.