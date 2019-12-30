Банк ДОМ.РФ получил право открывать счета Фонда защиты дольщиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Банк ДОМ.РФ получил право открывать счета и вклады Фонда защиты прав дольщиков. Документ в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" и заключение договоров банковского вклада (депозита) с указанной публично-правовой компанией", - говорится в документе.

Кроме того, распоряжением допускаются к размещению на депозитах и счетах в Банке ДОМ.РФ временно свободные средства Фонда защиты прав дольщиков.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. АО "Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства.