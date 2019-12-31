Семьи берут ипотеку под 2% на Дальнем Востоке в среднем на 3,4 млн рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданных кредитов по программе льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке составляет 3,4 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

"Средняя сумма выданных кредитов - 3,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по состоянию на 31 декабря Банк ДОМ.РФ одобрил кредитов на 1,6 млрд рублей, подписано 87 кредитных договоров на сумму свыше 313,8 млн рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в сумме не более 6 млн рублей. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно однократно.

В ТОП-5 регионов по объему одобренных заявок входят Приморский край (1,1 млрд рублей), Республика Саха (Якутия) (224,2 млн рублей), Хабаровский край (220,4 млн рублей), Республика Бурятия (87,3 млн рублей), Амурская область (21,4 млн рублей).

"Мы видим высокий спрос на ипотеку под 2%, только за последнюю неделю работы в банк поступило более 400 новых заявок, а с момента запуска продукта - свыше 1400", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

О банке

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, дочерняя компания финансового института "ДОМ.РФ". В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья и развитие рынка ипотеки.