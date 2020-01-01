Единый реестр самостроев в тестовом режиме начал свою работу в РФ с 1 января

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства начал работу в тестовом режиме на сайте подведомственной Минстрою РФ организации "РосКапСтрой" с 1 января, сообщил ТАСС глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

"Страница [со ссылкой на Единый реестр] с 1 января в открытом доступе. Далее реестр будет наполняться", - сказал он, добавив, что реестр начал свою работу на сайте организации "РосКапСтрой".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ФАУ "РосКапСтрой", в реестре собраны около 1 тыс. проблемных домов, при этом только в Сочи зарегистрированы около 200 объектов. На сайте можно не только ознакомиться с полным списком самостроев во всех регионах РФ, но и подать заявку на включение проблемных объектов в данный реестр. Это сможет сделать каждый, кто пострадал от недобросовестных застройщиков.

"Внесение документов в базу - это еще не гарантия включения объекта в реестр. Комиссия у каждого дома индивидуально будет рассматривать документы, делать заключение и выносить решение о возможности включения в данный реестр", - отметили в пресс-службе.

Ранее член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Кирьянов сообщал, что региональным властям нужно создать рабочие группы для решения проблемы самовольных построек. Как отмечал Моор, при Минстрое РФ действует рабочая группа, которая занимается решением вопроса самовольных построек. Он отмечал, что по каждому такому объекту нужно принимать отдельное решение.

Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" осуществляет функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. Также оно исполняет функции строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.

Ситуация в Краснодарском крае

Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи.

Всего в Краснодарском крае по итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, но по новому решению судов подлежит сносу.

Как сообщал мэр Сочи Алексей Копайгородский, в городе в 2019 году были снесены 19 домов, 12 домов планируется снести в 2020 году. Власти на Кубани ведут активную работу не только по сносу самостроев, но и решают проблемы обманутых дольщиков. Так, в 2019 году ключи были выданы 3 тыс. жителей курорта, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию девять многоквартирных домов, еще шесть домов будут сданы в 2020-2021 годах. На сегодняшний день выдача разрешений на строительство на территории города прекращена, к 1 марта 2020 года планируется утвердить правила землепользования и застройки.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в интервью ТАСС заявлял, что власти Краснодарского края намерены индивидуально подходить к решению проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, подчеркивал Алексеенко.