Фонд ЖКХ намерен превысить план по расселению аварийного жилья в 2020 году на 50%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) рассчитывает расселить из аварийного жилья в 2020 году 81,9 тыс. человек, что в полтора раза больше планов, заложенных в нацпроекте "Жилье и городская среда".

"В 2020 году целевой показатель составляет 54,6 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 1 млн кв. м. С учетом объемов перевыполнения целевых показателей в 2019 году, ожидается, что в 2020 году удастся достигнуть цифры в 1,5 млн кв. м расселенного аварийного жилья, переселив из них 81,9 тыс. человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда ЖКХ.

Таким образом, прогноз Фонда ЖКХ на 50% превышает целевые показатели. Как добавили в фонде, в 2020 году на эти цели предусмотрено выделить 35,42 млрд рублей из федерального бюджета.

Троекратное превышение плана

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре сообщил, что абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, достигнуты, а по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, показатели не просто выполнены, а превышены почти в три раза.

Так, в 2019 году необходимо было расселить 141 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в котором проживают 8,2 тыс. человек. По состоянию на 1 декабря, по данным Фонда ЖКХ, было переселено 22,19 тыс. человек из 390,92 тыс. кв. м жилья. Итоги 2019 года еще не подведены, но фонд рассчитывает, что всего удастся переселить 31,23 тыс. человек из 538,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

При этом ожидается, что целевых показателей не сможет достигнуть только Еврейская автономная область (ЕАО), на которую приходится всего 20 аварийных квартир (около 1 тыс. кв. м).

Среди регионов-лидеров Фонд ЖКХ назвал Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Кемеровскую область и Якутию. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь в программе не участвуют.

"В соответствии с выделенным фонду лимитом правлением госкорпорации одобрено финансирование по заявкам 82 субъектов РФ в размере 35,37 млрд рублей [в 2019 году]. По состоянию на 26 декабря 2019 года в регионы направлено 31,3 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ранее признал, что на 2019 год специально была поставлена не столь трудная задача по расселению аварийного фонда и выделено не такое большое финансирование. "Для нас было важно отладить эти механизмы, подготовить наши региональные команды к тому, чтобы они были готовы в 2020 году уже выполнить гораздо больший объем. Сейчас у нас каждый год пойдет очень серьезное наращивание объемов, когда мы будем переселять за миллион квадратных метров жилья. Поэтому 2019 год был разгонным", - пояснил он.

Долги регионов

В программу 2019-2025 годов включены дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. В соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда", по данным Фонда ЖКХ, до 1 сентября 2025 года планируется переселение 670 тыс. человек из 11,98 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

При этом программа переселения 2013-2017 годов и программа расселения вновь выявленного аварийного жилья в 2018 году не реализованы в семи регионах, отметила пресс-служба фонда. По ее данным, Кировская, Московская области и Забайкальский край планируют выполнить план к началу 2020 года. В Приморском крае завершение прошлогодних программ запланировано к февралю 2020 года. Наиболее сложная ситуация сложилась в Республике Крым, Туве и в Севастополе, которые рассчитывают выполнить план в течение 2020 года.

Кроме этого, увеличивается количество домов, которые были признаны аварийными после 2017 года и которые не вошли в нацпроект "Жилье и городская среда". Как сообщили в Фонде ЖКХ, к настоящему времени после 1 января 2017 года, по данным региональных властей, всего аварийным признано 6,47 млн кв. м жилья.

"В 2017 году в информационную систему "Реформа ЖКХ" регионами внесены данные о выявлении 2,74 млн кв. м аварийного жилья, в 2018 году - 2,27 млн кв. м. За девять месяцев 2019 года было выявлено 1,46 млн кв. м аварийного жилья", - уточнили в фонде.

Так как более трети регионов заявили о выполнении целей нацпроекта опережающими темпами, это позволит рассматривать вопрос об их дополнительном финансировании для реализации программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, добавили в Фонде ЖКХ.

Законодательные нововведения

В конце декабря президент России подписал закон об изменении порядка расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Закон теперь позволяет использовать средства фонда для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат. Фактически фонд наделяется функциями агента правительства РФ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

"Новые нормы по расселению аварийного жилого фонда позволят предоставить гражданам расширенный набор мер государственной поддержки. При этом для граждан сохранятся все ранее действовавшие гарантии. Ожидается, что новые механизмы расселения позволят регионам успешно реализовать планы по досрочному выполнению целевых показателей в рамках нацпроекта", - отметила пресс-служба фонда.