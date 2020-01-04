ЦБ может выпустить правила по решению проблемных ситуаций с ипотечными каникулами

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Банк России планирует разработать предложения по решению проблемных ситуаций, связанных с предоставлением ипотечных каникул. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

Закон, который дает право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами, вступил в силу в России 31 июля 2019 года. Ипотечные каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту, но предполагают продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей.

"В настоящее время Банк России обобщает информацию, получаемую из обращений граждан, а также от кредиторов в целях анализа правоприменительной практики для выработки предложений о возможных путях решения возникающих сложностей при реализации требований закона о предоставлении ипотечных каникул", - сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на запрос ТАСС.

По данным ЦБ, на конец III квартала 2019 года в банки поступило более 9,8 тыс. заявлений о предоставлении ипотечных каникул. Из них 56% заявок банки рассмотрели, по 44% были запрошены документы, подтверждающие возникновение права на получение ипотечных каникул. Чаще всего заемщики обращаются за ипотечными каникулами из-за снижения среднемесячного дохода и из-за проблем со своевременным исполнением взятых на себя обязательств.

При этом по 58,5% рассмотренных заявок банки приняли положительные решения, по 41,5% - отрицательные. Половину отказов в ЦБ связывают с тем, что заемщики не смогли подтвердить факт нахождения в трудной жизненной ситуации. Кроме того, банки отказывают в предоставлении ипотечных каникул, когда в заявке предметом залога указывается нежилая недвижимость или не единственное жилье заемщика.

"В подавляющем большинстве случаев заемщики на период ипотечных каникул просят приостановить платежи на определенный срок, существенно реже предъявляются требования о снижении размера ежемесячного платежа", - добавили в пресс-службе.