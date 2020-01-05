Эксперты: хостелы станут гостевыми домами после запрета их размещения в жилых домах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Некоторые владельцы хостелов переформатировали их в гостевые дома после того, как в России вступил в силу закон о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях, сообщила ТАСС заместитель руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Маргарита Найштут.
"По нашим оценкам, закон еще не повлиял на хостельный рынок России, потому что основной волны закрытий пока не произошло. Согласно нашей информации, некоторые игроки переформатируют объекты в формат гостевых домов <…> Мы видим на ЦИАН, Авито и других платформах достаточно помещений, которые можно идентифицировать как бывшие хостелы", - сказала Найштут.
Как отметил председатель федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, у владельцев гостиничного бизнеса было достаточно времени, чтобы перевести отели и хостелы из жилых зданий в нежилой фонд.
"Кто-то это сделал, кто-то ушел [из бизнеса], потому что не всегда управляющие владеют этими помещениями. Кто-то пытается продолжать сдавать [помещения] без возможности себя "обелить", но в этом случае [местные жители домов] могут предъявить [владельцу отеля] незаконную предпринимательскую деятельность, что чревато", - пояснил эксперт. Одновременно открываются легальные хостелы, которые располагаются в отдельно стоящих небольших зданиях и помещениях, добавила Найштут.
По мнению партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко, закон позитивно отразился на индустрии. "Жильцы получили право на спокойное проживание в своих домах, клиенты хостелов - право на размещение в качественных помещениях, где соблюдены базовые санитарные нормы, а также нормативы противопожарной или террористической безопасности, и, наконец, государство - повышение собираемости налогов и учета миграционных потоков за счет упорядочивания данного сегмента средств размещения [и отсева откровенно "серого бизнеса"]", - сказала она.
Ситуация с хостелами в двух столицах
По информации Cushman & Wakefield, к моменту ввода в действие закона, регулирующего хостелы, в Москве имелось менее 100 заведений, которые подпадали под требования о закрытии бизнеса. "Те, кто не хотел сложностей, закрыли бизнес с последующим переездом в новые коммерческие помещения или с полным выходом из бизнеса в сегменте гостеприимства к 1 октября. Остальные, по нашей информации, продолжают работать в "серой зоне". То есть официально уже закрыты, но если позвонить по указанному в рекламном объявлении телефону и представиться клиентом, то де факто [они] все еще открыты", - рассказала Усенко.
При этом руководитель отделения "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу, отельер Алена Енова отмечает, что в Санкт-Петербурге более половины вчерашних легальных хостелов и отелей - малых средств размещения в жилом фонде - сегодня закрыты. Эксперт добавила, что закрываются популярные среди туристов бутик-отели, апарт-отели, отели с маленьким и большим номерным фондом, качественные хостелы, расположенные в жилых домах в историческом центре рядом с достопримечательностями и обладавшие высокими рейтингами на авторитетных онлайн-ресурсах.
"Почему пришлось закрыться? Дома-памятники по нашему законодательству нельзя перевести из жилого в нежилой фонд. Никто не даст в архитектурном наследии сделать отдельный вход - лестницу на второй этаж и выше. Это замкнутый круг, который не обойти никаким образом", - пояснила Енова.
По оценке консалтинговой компании JLL, средняя стоимость койкоместа в хостеле зависит от города: 800-900 рублей в Москве, 600-800 рублей в Санкт-Петербурге, 500-600 рублей в других городах России. При этом в JLL добавляют, что точной информации по стоимости, количеству койкомест и другим операционным показателям хостелов нет, так как этот рынок непрозрачен с точки зрения статистики.
Поддержать малый бизнес
В Петербурге в настоящее время реализуется программа по предоставлению помещений для малого бизнеса, в том числе и для открытия хостелов и отелей. Власти города совместно с общественными организациями стараются помочь представителям бизнеса перевести малые средства размещения из жилого фонда в нежилой. Вместе с тем, по мнению представителя отрасли, на практике этот процесс оценивается отельерами неоднозначно.
"Город, безусловно, предлагает отрасли помещения, но надо понимать, что отель или хостел - это не офис, его не сможем собрать и перевезти. Также работающий бизнес - это еще и нематериальный актив, и при переезде поменяется все. Бренд можно перевезти, но на 90% ты создаешь абсолютно новый проект с нуля, а старый - топовый бизнес, свое детище, создававшееся многими годами, но попавший под изменения, в жилом фонде нужно закрыть", - сказала Енова.
По словам Бухарова, нужно искать компромисс, при котором удобно будет и приезжающим в город туристам, и жителям домов, в которых могут размещаться хостелы или небольшие отели, и местному муниципалитету. Эксперт считает, что не следует решать проблемы в гостиничном бизнесе только запретами. "Если мы сегодня развиваем внутренний туризм, <…> в этом случае хорошо бы договориться. Местные жители должны понимать, что приезжающие туристы, если останавливаются [в легальных отелях и хостелах, то они] платят налоги, а [они идут в] местный бюджет", - отметил собеседник агентства.
Прогнозы на 2020 год
Енова выразила обеспокоенность в связи с перспективами наличия мест размещения туристов в 2020 году, когда Санкт-Петербург ожидает ряд крупных международных мероприятий, среди которых - матчи финала чемпионата Европы по футболу. "У нас в майские праздники 2019 года мест не было в городе - на крупнейшем сайте онлайн бронирования ближайшие доступные средства размещения были в Пушкине и Сестрорецке. Как мы будем принимать гостей в подобные даты, а тем более в периоды международных мероприятий, непонятно", - сказала она.
По прогнозу JLL, закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях сделает гостиничный рынок более прозрачным, безопасным и комфортным для туристов. "Будут продолжать закрываться незаконные и открываться полноформатные средства размещения, которые понятны с точки зрения качества услуг. Помещения хостелов станут гарантированно приспособленными для временного проживания, обеспечены должным уровнем комфорта, безопасности, чистоты и сервиса", - считает Найштут.
О законе
Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступил в силу 1 октября 2019 года. Теперь хостелы могут размещаться только в помещениях нежилого назначения, должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними находятся только аналогичные нежилые помещения.