Эксперты: хостелы станут гостевыми домами после запрета их размещения в жилых домах

"По нашим оценкам, закон еще не повлиял на хостельный рынок России, потому что основной волны закрытий пока не произошло. Согласно нашей информации, некоторые игроки переформатируют объекты в формат гостевых домов <…> Мы видим на ЦИАН, Авито и других платформах достаточно помещений, которые можно идентифицировать как бывшие хостелы", - сказала Найштут.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Некоторые владельцы хостелов переформатировали их в гостевые дома после того, как в России вступил в силу закон о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях, сообщила ТАСС заместитель руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Маргарита Найштут.

Как отметил председатель федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, у владельцев гостиничного бизнеса было достаточно времени, чтобы перевести отели и хостелы из жилых зданий в нежилой фонд.

"Кто-то это сделал, кто-то ушел [из бизнеса], потому что не всегда управляющие владеют этими помещениями. Кто-то пытается продолжать сдавать [помещения] без возможности себя "обелить", но в этом случае [местные жители домов] могут предъявить [владельцу отеля] незаконную предпринимательскую деятельность, что чревато", - пояснил эксперт. Одновременно открываются легальные хостелы, которые располагаются в отдельно стоящих небольших зданиях и помещениях, добавила Найштут.

По мнению партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко, закон позитивно отразился на индустрии. "Жильцы получили право на спокойное проживание в своих домах, клиенты хостелов - право на размещение в качественных помещениях, где соблюдены базовые санитарные нормы, а также нормативы противопожарной или террористической безопасности, и, наконец, государство - повышение собираемости налогов и учета миграционных потоков за счет упорядочивания данного сегмента средств размещения [и отсева откровенно "серого бизнеса"]", - сказала она.

Ситуация с хостелами в двух столицах

По информации Cushman & Wakefield, к моменту ввода в действие закона, регулирующего хостелы, в Москве имелось менее 100 заведений, которые подпадали под требования о закрытии бизнеса. "Те, кто не хотел сложностей, закрыли бизнес с последующим переездом в новые коммерческие помещения или с полным выходом из бизнеса в сегменте гостеприимства к 1 октября. Остальные, по нашей информации, продолжают работать в "серой зоне". То есть официально уже закрыты, но если позвонить по указанному в рекламном объявлении телефону и представиться клиентом, то де факто [они] все еще открыты", - рассказала Усенко.

При этом руководитель отделения "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу, отельер Алена Енова отмечает, что в Санкт-Петербурге более половины вчерашних легальных хостелов и отелей - малых средств размещения в жилом фонде - сегодня закрыты. Эксперт добавила, что закрываются популярные среди туристов бутик-отели, апарт-отели, отели с маленьким и большим номерным фондом, качественные хостелы, расположенные в жилых домах в историческом центре рядом с достопримечательностями и обладавшие высокими рейтингами на авторитетных онлайн-ресурсах.

"Почему пришлось закрыться? Дома-памятники по нашему законодательству нельзя перевести из жилого в нежилой фонд. Никто не даст в архитектурном наследии сделать отдельный вход - лестницу на второй этаж и выше. Это замкнутый круг, который не обойти никаким образом", - пояснила Енова.

По оценке консалтинговой компании JLL, средняя стоимость койкоместа в хостеле зависит от города: 800-900 рублей в Москве, 600-800 рублей в Санкт-Петербурге, 500-600 рублей в других городах России. При этом в JLL добавляют, что точной информации по стоимости, количеству койкомест и другим операционным показателям хостелов нет, так как этот рынок непрозрачен с точки зрения статистики.

Поддержать малый бизнес

В Петербурге в настоящее время реализуется программа по предоставлению помещений для малого бизнеса, в том числе и для открытия хостелов и отелей. Власти города совместно с общественными организациями стараются помочь представителям бизнеса перевести малые средства размещения из жилого фонда в нежилой. Вместе с тем, по мнению представителя отрасли, на практике этот процесс оценивается отельерами неоднозначно.

"Город, безусловно, предлагает отрасли помещения, но надо понимать, что отель или хостел - это не офис, его не сможем собрать и перевезти. Также работающий бизнес - это еще и нематериальный актив, и при переезде поменяется все. Бренд можно перевезти, но на 90% ты создаешь абсолютно новый проект с нуля, а старый - топовый бизнес, свое детище, создававшееся многими годами, но попавший под изменения, в жилом фонде нужно закрыть", - сказала Енова.

По словам Бухарова, нужно искать компромисс, при котором удобно будет и приезжающим в город туристам, и жителям домов, в которых могут размещаться хостелы или небольшие отели, и местному муниципалитету. Эксперт считает, что не следует решать проблемы в гостиничном бизнесе только запретами. "Если мы сегодня развиваем внутренний туризм, <…> в этом случае хорошо бы договориться. Местные жители должны понимать, что приезжающие туристы, если останавливаются [в легальных отелях и хостелах, то они] платят налоги, а [они идут в] местный бюджет", - отметил собеседник агентства.

Прогнозы на 2020 год

Енова выразила обеспокоенность в связи с перспективами наличия мест размещения туристов в 2020 году, когда Санкт-Петербург ожидает ряд крупных международных мероприятий, среди которых - матчи финала чемпионата Европы по футболу. "У нас в майские праздники 2019 года мест не было в городе - на крупнейшем сайте онлайн бронирования ближайшие доступные средства размещения были в Пушкине и Сестрорецке. Как мы будем принимать гостей в подобные даты, а тем более в периоды международных мероприятий, непонятно", - сказала она.

По прогнозу JLL, закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях сделает гостиничный рынок более прозрачным, безопасным и комфортным для туристов. "Будут продолжать закрываться незаконные и открываться полноформатные средства размещения, которые понятны с точки зрения качества услуг. Помещения хостелов станут гарантированно приспособленными для временного проживания, обеспечены должным уровнем комфорта, безопасности, чистоты и сервиса", - считает Найштут.

О законе

Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступил в силу 1 октября 2019 года. Теперь хостелы могут размещаться только в помещениях нежилого назначения, должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними находятся только аналогичные нежилые помещения.