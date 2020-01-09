Эксперты назвали российские города, в которых снизились цены на аренду жилья

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ставки на аренду жилья в России выросли в 2019 году в среднем на 5-7%. Об этом говорится в исследовании аналитиков портала "Мир квартир", которые изучили изменение арендных цен в 70 городах страны.

"За 2019 год арендные ставки выросли в среднем по стране на 5-7%. Средняя однокомнатная квартира по России сдается за 12,6 тыс. рублей в месяц, что на 6,7% больше, чем в прошлом году. Средняя по всем городам двухкомнатная квартира стоит 17,6 тыс. рублей в месяц (+7% за год)", - говорится в исследовании.

Стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в 65 из 70 исследованных городов, особенно подорожание заметно в Новокузнецке, Череповце, Астрахани, Воронеже, Ярославле, Чебоксарах, Якутске, Оренбурге, Омске и Махачкале. Снизились арендные ставки на 3-9% в Саратове, Сочи, Пензе, Симферополе и Липецке. Цены на аренду двухкомнатных квартир упали на 1-9% в 10 из 70 исследованных городов, а именно в Брянске, Симферополе, Липецке, Сочи, Севастополе, Саратове, Нижнем Новгороде, Уфе, Пензе и Нижнем Тагиле, отмечается в исследовании.

"Видно, что десятку с самым стремительным ростом ставок составили по большей части города с дешевой арендой квартир. Дело в том, что они начинают ценить себя все больше. Если год назад в 27 городах с населением более 300 тыс. человек можно было снять "однушку" дешевле 10 тыс. рублей, то к концу 2019-го их осталось всего 14", - приводятся в сообщении слова генерального директора портала "Мир квартир" Павла Луценко.

Цены на аренду трехкомнатной квартиры в среднем по России выросли на 4,8% в 2019 году - до 23,6 тыс. рублей в месяц. Стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Архангельске, Омске, Сургуте, Махачкале, Воронеже, Волгограде, Томске, Тюмени, Череповце и Набережных Челнах выросла на 22-25%. При этом в Нижнем Новгороде, Брянске, Севастополе, Белгороде, Саратове, Калуге, Симферополе, Саранске, Кирове и Липецке цены на аренду снизились от 1 до 7%.

По оценке портала, в 2020 году ставки аренды на все типы квартир продолжат постепенно расти.