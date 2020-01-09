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Правительство передало Фонду дольщиков права на достройку домов "СУ-155" в Звенигороде

Средства на завершение строительства проблемных домов выделят из федерального бюджета

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство передало Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства права на достройку проблемных домов обанкротившегося строительного холдинга "СУ-155" в Звенигороде. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Определить, что денежные средства и иное имущество на финансирование мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (г. Звенигород, Московская область, район Восточный, микрорайоны №2 и 3, корпуса 6, 9, 10 и 13 - прим. ТАСС), должны быть переданы унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда (Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Также в распоряжении отмечается, что средства на завершение строительства проблемных домов или выплаты компенсаций дольщикам будут выделены из федерального бюджета.

Проблемные дома в Звенигороде являются одними из последних долгостроев "СУ-155". После остановки деятельности застройщика обязательства перед гражданами взяла компания "Стройпромавтоматика". Она вела достройку 15 домов "СУ-155" в Звенигороде в районе Восточный с 2016 года, три корпуса проблемного жилого комплекса ранее были введены в эксплуатацию.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей-дольщиков "СУ-155" получили квартиры.

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