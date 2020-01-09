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Минстрой в качестве заказчика информационной системы ЖКХ сможет планировать проверки УК

Полученные полномочия позволят ведомству доработать систему и сделать ее более актуальной

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Закрепление за Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) позволит планировать проверки управляющих компаний (УК), сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Передача функции государственного заказчика ГИС ЖКХ Минстрою России позволит аккумулировать в ведомстве актуальную информацию о состоянии жилищно-коммунального комплекса страны. <…> Благодаря полной информации о деятельности УК, ТСЖ [товариществ собственников жилья] и ЖСК [жилищно-строительных кооперативов] в системе у органов государственного жилищного надзора появляется возможность для контроля ситуации, связанной с управлением многоквартирными домами, и планирования проверок деятельности таких организаций", - говорится в сообщении.

Как отметил замглавы Минстроя Максим Егоров, полученные полномочия позволят министерству доработать систему и сделать ее более актуальной. "В том числе интегрировать ГИС ЖКХ с аналогичными региональными и муниципальными информационными системами, официальными сайтами органов власти субъектов. Это позволит исключить дублирование информации и обеспечить однократность ее размещения", - приводятся в сообщении слова замминистра.

Кроме того, такое решение положительно скажется на регулировании отрасли, в том числе на деятельности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также позволит оперативно реагировать на обращения граждан, подчеркнули в Минстрое.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

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Россия
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