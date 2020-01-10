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Площадь долгостроев увеличилась из-за уточнения данных в реестре проблемных домов

Изменения связаны с тем, что застройщики не своевременно предоставляли данные о площади проблемных проектов
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Площадь долгостроев в России увеличилась в связи с внесением уточненных данных в Единый реестр проблемных объектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Площадь проблемного жилья, внесенная в реестр проблемных объектов, в октябре 2019 года составляла 16,9 млн кв. м и увеличилась к началу января 2020 года до 18,7 млн кв. м. Долгострои есть в 75 регионах страны.

"Изменение количества квадратных метров в реестре носит технический характер и связано с тем, что застройщики не своевременно предоставляли данные о площади проблемных проектов. Дома уже числились в Едином реестре проблемных объектов, но реальное количество квадратных метров в нем не отображалось. В данном случае были уточнены только некорректно заведенные застройщиками и/или отсутствующие данные по площадям", - сказали ТАСС в пресс-службе фонда.

Там также добавили, что количество долгостроев за три месяца снизилось с 3,25 тыс. домов до 3,12 тыс. домов по состоянию на 9 января 2020 года. Реестр формируется в автоматическом режиме и обновляется ежедневно, добавили в фонде. "Учет проблемных домов ведется пообъектно. В перечень проблемных домов попадают те дома, которые соответствуют хотя бы одному из трех критериев - банкротство застройщика, нарушение сроков завершения строительства на более 6 месяцев или нарушение сроков передачи объекта более чем на 6 месяцев", - отметил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, все проблемные объекты находятся под контролем Фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, в законодательстве прописаны инструменты для решения проблемы долгостроев в стране, добавил депутат.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

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Россия
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