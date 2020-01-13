Почти 50 дольщиков под Хабаровском получили свои квартиры после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 13 января. Компания-застройщик в селе Матвеевка под Хабаровском завершила строительство трехэтажного жилого дома и передала права на владение квартирами 48 участникам долевого строительства после предостережния прокуратуры. Об этом в понедельник сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Компания "Томари-Оро" строила жилой 48-квартирный дом в селе Матвеевка с 2009 года с привлечением денег дольщиков. Из-за финансовых трудностей сроки сдачи дома переносились. В конце декабря 2018 года строительство завершили, было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Но компанию признали банкротом, поэтому участники долевого строительства не могли получить свои квартиры во владение.

"Между участниками долевого строительства и застройщиком заключено мировое соглашение… предусматривающее в срок до декабря 2019 года передачу квартир гражданам. Соблюдение условий мирового соглашения постоянно контролировалось органами прокуратуры края <…> Принятые меры способствовали восстановлению прав 48 участников долевого строительства первой очереди жилищного комплекса "Кленовый квартал", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в октябре 2019 года поручил правительству РФ принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Поручение было дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа. В правительстве Хабаровского края в апреле сообщали журналистам, что всего в регионе на тот момент насчитывалось 2,5 тыс. дольщиков из проблемных и потенциально проблемных домов. В декабре правительство региона сообщило, что с 2018 года более 1,1 тыс. обманутых дольщиков получили свои квартиры.