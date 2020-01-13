Первые семьи получили дальневосточную ипотеку в Забайкалье

ЧИТА, 13 января. /ТАСС/. Около 250 жителей Забайкальского края обратились в банки за получением дальневосточной ипотеки под 2% годовых, 15 из них уже получили средства для покупки жилья. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора.

О необходимости введения льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Реализация программы началась с 15 декабря прошлого года.

"Почти 250 забайкальцев обратились за получением [льготной ипотеки], что показывает нам заинтересованность в федеральной программе. Есть и первые счастливцы, которым одобрена выдача ипотеки, 15 человек уже получают средства и приобретают жилье. Средний размер выданных кредитов составляет 3 млн рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Осипова.

Семья Алексеевых оказалась в числе первых получателей дальневосточной ипотеки. "Сейчас у нас однокомнатная квартира, для двоих места достаточно, но так как мы ждем пополнения, решили взять ипотеку, примерно в августе-сентябре подали заявку в банк и нам одобрили ипотеку под 9,3%. Потом узнали, что планируется программа для дальневосточников под 2% и решили отложить приобретение жилья. Когда программа начала действовать, мы подали заявку и нам одобрили дальневосточную ипотеку", - рассказала Наталья Алексеева.

Для подачи потенциальных получателей льготной ипотеки в многофункциональных центрах Забайкалья организуют специальные ярмарки. "Мы стали первыми, кому одобрили такую ипотеку. Очень волнительно, очень важный момент для нашей семьи. Хотелось бы сказать спасибо за такую возможность. Очень оперативно, очень понятно была предоставлена вся информация, специалисты работают очень слаженно", - заявила журналистам участница программы Екатерина Казаченко.

Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу также войдут банк "ФК "Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.