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Яровая внесла в Думу законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

Предлагаемые изменения снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, который упрощает для семей переход на ипотеку с более выгодными условиями при использовании материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала. Также должны будут снизиться риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит установить пониженную процентную ставку по кредиту.

Защита интересов добросовестных покупателей

Законопроектом также устанавливается механизм защиты интересов детей и добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки. "Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость, - отметила она. - Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделает прозрачной полную информацию о недвижимости для возможных следующих покупателей имущества".

Яровая напомнила, что президент поставил задачу обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать для них возможности для приобретения жилья в ипотеку, ставка по которой должна быть менее 8%. Реализуя это поручение, сразу несколько из двадцатки крупнейших ипотечных банков объявили о снижении ставок ипотечных кредитов, продолжила она. В крупных банках ставка ипотеки варьируется от 9,5% до 7,3% годовых.

Также по поручению Путина реализуется программа льготной ипотеки при рождении второго ребенка, которая предусматривает получение кредита по ставке 6%, а для дальневосточников - 2%. "Поэтому многие семьи обращаются в банки за получением новых кредитов по более низкой процентной ставке для погашения первоначальных кредитов, так называемым рефинансированием", - сказала зампред Госдумы.

"Анализ ситуации рефинансирования ипотечных кредитов с использованием маткапитала показывает, что и у банков, и у граждан возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора", - констатировала политик. "Основными причинами этого являются, во-первых, необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований, - рассказала она. - А во-вторых, необходимость оформить в общую собственность семьи объект недвижимости на этапе смены кредитора". Это создает на практике "парадоксальную ситуацию, когда для семьи переход с кредитования по высокой ставке на льготную оказывается сложным", добавила депутат.

"Законопроектом указанные проблемы снимаются, - подчеркнула Яровая. - По сути, правоотношения заемщика и кредиторов становятся длящимися и считаются завершенными только после полной выплаты за объект недвижимости, что снимает обременение промежуточного дополнительного подтверждения разрешениями и справками процедуры переоформления кредита на гарантированные государством льготные условия".

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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