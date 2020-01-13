В Думе призвали банки не отказывать в ипотечных каникулах не получающим зарплату заемщикам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банки не должны отказывать ипотечным заемщикам, формально имеющим работу, но не получающим зарплату. Такое мнение высказал в понедельник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Есть проблемы с трактованием закона об ипотечных каникулах. Например, когда человек формально не потерял работу, но у предприятия нет денег, чтобы выдать зарплату, банк считает, что это не попадает под критерии для получения ипотечных каникул. Мы обратились в ЦБ, мне однозначно сказали, что это должно подпадать, и мы такой сигнал кредитным организациям дадим, чтобы они при случае предоставляли ипотечные каникулы", - сказал он.

Аксаков добавил, что с момента вступления в силу закона об ипотечных каникулах тысячи людей воспользовались этой возможностью, однако, по его словам, это не массовое явление.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля 2019 года. В случае трудных жизненных ситуаций (безработицы, инвалидности, болезни, снижения семейного дохода и пр.) россияне могут полгода не платить по ипотеке либо уменьшить платеж на это время. Ипотечные каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту, но предполагают продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей.