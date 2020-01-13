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Реновация

Черно-белый дом с арочным фасадом появится в Москве по программе реновации

Здание построят на Бауманской улице, оно будет состоять из пяти разноэтажных секций, максимальная высота которых - 10 этажей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стартовый дом по программе реновации построят в Москве на Бауманской улице; его оформят в черно-белой гамме, а окна одного из фасадов будут арочными. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в понедельник.

"Этот дом можно считать образцовым для всей программы реновации, которая проходит под руководством мэра Сергея Собянина. Он аккуратно вписан в окружающую застройку, арочные окна отсылают нас к классической архитектуре, а разноэтажные секции создают выразительный силуэт всего здания", - сообщил первый заместитель председателя Москомархтектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, здание будет состоять из пяти разноэтажных секций, максимальная высота которых - 10 этажей.

"Общая площадь объекта составит около 31 тысячи квадратных метров. При этом первые этажи будут полностью отданы под общественную функцию - магазины, аптеки, кафе, а входы в учреждения и предприятия расположатся с внешней стороны дома", - отметил Кузнецов.

Как добавили в ведомстве, секции образуют благоустроенный внутренний двор, который будет открыт для жителей всего района. Здесь расположатся игровая площадка для детей, спортивная площадка и зона отдыха. Точный адрес - Бауманская улица, вл. 47/1.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

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РоссияРеновация
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