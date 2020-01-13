Пять регионов России в 2020 году присоединятся к пилотному проекту развития ИЖС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область присоединятся в 2020 году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сейчас у нас реализуется пилотный проект по развитию ИЖС в Белгороде и Липецке, в 2020 году будет еще как минимум пять пилотных регионов", - сказал он.

Стасишин отметил, что развитие индивидуального жилищного строительства станет одним из основных направлений работы министерства в 2020 году. "Сейчас большинство частных домов люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. В этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета. Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме", - пояснил замминистра.

При этом он не ожидает в течение двух-трех лет большого вклада от программы развития ИЖС в общий объем выдачи ипотечных кредитов, "потому что для того, чтобы люди взяли ипотеку, нужно, чтобы начали строиться микрорайоны частных домов индустриальным способом".

"Развитие ИЖС - это не только ипотека, это еще и правильные, сделанные по стандартам планировки микрорайонов, качественная среда, финансирование инженерной инфраструктуры - в первую очередь дороги и электричество, чтобы районы начинали строиться", - отметил Стасишин.

Поддержка семей в части развития ИЖС

В 2020 году Минстрой также займется распространением на ИЖС всех существующих программ поддержки, в том числе выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям для погашения жилищного кредита и ипотеки под 6% для семей с детьми.

"Когда мы поймем, что мы запустили ипотечный продукт на ИЖС, он заработал и он по своим рискам сопоставим с ипотечными продуктами для многоквартирных домов, тогда мы попросим распространить меры государственной поддержки на ипотеку на ИЖС. Тогда это даст толчок", - сказал заместитель министра.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал кабмин и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который сейчас проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья для за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.