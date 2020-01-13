На месте снесенных долгостроев могут появиться парки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность строительства парков на месте долгостроев, которые нецелесообразно достраивать и по которым обманутые дольщики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщил заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"К сожалению, большое количество домов, где есть обманутые дольщики, стоят брошенными по 10-15 лет, достроить их невозможно и нецелесообразно - особенно, если дом стоит, что называется, в поле, где нет сетей <…> Возможно, на этих территориях целесообразно делать парки", - сказал Стасишн.

Он отметил, что выплаты компенсаций обманутым дольщикам только начались, поэтому "нужно время". "Но уже есть идеи сделать благоустроенные территории, а не строить дома, особенно там, где начат лишь нулевой цикл строительства", - добавил замминистра.

Стасишин пояснил, что такие идеи есть в Саратовской области и еще в нескольких регионах.

По состоянию на начало января в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 3,1 тыс. домов общей площадью 18,7 млн кв. м из 75 регионов России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.