Девелопер "Эталон" увеличил в 2019 году ввод жилья почти на 30%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Группа "Эталон" увеличила в 2019 году ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении девелопера.

"Группа "Эталон" объявляет о вводе в эксплуатацию 622 тыс. кв. м реализуемой площади в 21 проекте <…> В 2018 году завершено строительство 480 тыс. кв. м недвижимости", - говорится в сообщении.

По данным компании, 353 тыс. кв. м построено за прошлый год в Москве и Московской области. В Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 269 тыс. кв. м.

Как сообщалось, во второй половине августа группа "Эталон" закрыла сделку по покупке 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Система". Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций "Лидер-Инвест" за 15,2 млрд рублей. В результате группа консолидировала 100% "Лидер-Инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и 100-процентной доли в проекте "ЗИЛ-Юг" включают в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.