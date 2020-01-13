Власти Петербурга планируют до конца года решить проблему обманутых дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга вместе с городской прокуратурой намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков в наступившем году. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 298-летию образования органов прокуратуры.

"Один из вопросов, который предстоит решить в 2020 году, - это вопрос обманутых дольщиков. 70% были закрыты, у нас остается порядка 30%, я уверен, что с вашей помощью мы полностью решим проблему обманутых дольщиков в 2020 году", - сказал Беглов.

Губернатор также выразил благодарность представителям надзорного ведомства за решения, которые помогли петербуржцам и гостям города получить долги по зарплате.

В пресс-службе городской прокуратуры добавили, что в 2019 году ведомство выявило более 4 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, было внесено более 580 представлений, а также свыше 260 протестов на противоречащие закону акты работодателей, в суды направлено около 1,8 тыс. заявлений. Более, чем ста руководителям различных организаций прокуратурой были объявлены предостережения, также возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам невыплаты зарплат. Мерами прокурорского реагирования в прошлом году было восстановлено право на оплату труда более 8 тыс. человек, организациями была выплачена задолженность по зарплатам на сумму более 1 млрд рублей.